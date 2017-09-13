Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Onur Laçin idaresindeki 19 KL 099 plakalı otomobil, Bozok Üniversitesi kavşağında, Mesut Arslan'ın kullandığı 34 NH 0397 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile Elvan Çıtak ve Hatice Karadağ yaralandı.



Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öğretmen Hatice Karadağ'ın, Sarıkaya ilçesinden Bozok Üniversitesinde düzenlenen eğitim semineri için Yozgat'a geldiği öğrenildi.