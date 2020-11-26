Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
26.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:46
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli dönemlere ait 62 sikke, 4 yüzük ve mühür ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli dönemlere ait 62 sikke, 4 yüzük ve mühür ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Boğazlıyan ilçesinde İ.Ç. ve O.V'nin elinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Özler köyü girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramadı, tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli dönemlere ait 62 sikke, 4 yüzük ve mühür ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen