YERKÖY, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Mercedes marka yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.