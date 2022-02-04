Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı - Haberler
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Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

YERKÖY, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Mercedes marka yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yerköy, Yozgat, Ölü, 3. Sayfa, Haber

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