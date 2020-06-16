Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Yozgat'ta annesi tarafından evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından anneyi gözaltına aldı.

Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
16.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:24

Yozgat'ta annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

İddiaya göre, anne T.Ö. sabah 3 aylık kız bebeği T.Ö'yü evde bırakarak dışarı çıktı. Eve döndüğünde bebeğin beşiğinde hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından anneyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeğin cesedi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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