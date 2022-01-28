Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi - Haberler
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Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Erdoğan Budak - Güncel
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Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.

Son 10 yılın en yoğun kar yağışının gözlendiği ve kar kalınlığının 70 santimetreye kadar ulaştığı günlerde etkisini gösteren kar yağışı Yozgat'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kentin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Türkiye'nin ilk milli parkı olan ve yeşil ile beyazın buluştuğu Yozgat Çamlığı Milli Parkı başta olmak üzere tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve Yozgat Lisesi'nde eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Doğanın sunduğu bu muhteşem manzaralar görülmeye değdi.

Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi

Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi

Yozgat'ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erdoğan Budak - Güncel

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