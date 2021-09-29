Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını duyurdu - Haberler
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Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını duyurdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji

Popüler video yayın platformu Youtube, aşılar hakkında yanlış bilgi yayan videoların kaldırılacağını ve aşı karşıtı olarak bilinen kullanıcıların ise kanallarının tek tek kapatılacağını duyurdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada aşı çalışmaları son hızıyla sürerken, popüler video yayın platformu YouTube'dan radikal bir karar geldi. Buna göre aşılar hakkında yanlış bilgi yayan tüm videolar platformdan kaldırılacak.

KURAL, TÜM ONAYLANMIŞ AŞILAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Google'ın sahibi olduğu Youtube'un bu kararı sadece Kovid-19 aşısı ile sınırlı kalmayacak. Başka hastalıklar için üretilen diğer onaylanmış aşılar hakkındaki yanlış bilgi yayan içerikler de platformda barındırılmayacak. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Robert F. Kennedy Jr. gibi çok tanınan aşı karşıtı kullanıcıların da profillerinin kapatılacağı duyuruldu.

İNSAN VÜCUDUNA MİKROÇİP YERLEŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYORDU

Özellikle koronavirüs salgınının başladığı zamanlardan itibaren Youtube'da aşı karşıtı içeriklerin sayısı artış görüldüğü gözlemlenmişti. Aşıların otizm, kanser ve kısırlığı neden olabileceğinin iddia edildiği bu ve benzer videolarda, Kovid-19 aşısının ise insan vücuduna mikroçip yerleştirdiği ifade ediliyordu.

Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını duyurdu
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Emre İliksiz
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Haber: Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını duyurdu - Haberler
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