Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, 23 Nisan, Youtube, Dünya, Haber

Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim'in siteye yüklediği ilk videonun üzerinden 15 yıl geçti. "Hayvanat bahçesinde ben" başlıklı ilk Youtube videosu, 15 yılda 91 milyon görüntülendi.

24.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:52
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

ABD'de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan Youtube'a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005'te yüklenirken, Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında yoğun ilgi gören video paylaşım rekoru kırdı.

Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye "Hayvanat bahçesinde ben" başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi. Youtube ilk yüklenen görüntünün ise ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı.

KAFESİN ÖNÜNDE DURUP AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, "Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika" ifadelerini kullanıyor.

91 MİLYON GÖRÜNTÜLENDİ

Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip.

Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti

Kaynak: DHA

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