Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
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Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Mersin'de Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile 23 Nisan şiiri okuyan Yörük çocuğu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

24.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:45
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Mersinli Yörük çocuğu, Toros dağlarının zirvesinde yaşadığı 23 Nisan coşkusuyla sosyal medyada fenomen oldu.

Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜLER İZLENME REKORLARI KIRDI

Çocuğun, arkasında asılı Türk bayrakları önünde Yörük kültürünü yansıtan görüntüleri, sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, 'Hele bakın şu Yörük yiğidine' şeklinde yorumlar aldı.

Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu

Kaynak: İHA

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