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Adıyaman, Şambayat, Besni

Yorgun düşen akbaba tellere çarptı

Yorgun düşen akbaba tellere çarptı Adıyaman'da, elektrik tellerine çarparak yaralanan Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

07.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:47
Yorgun düşen akbaba tellere çarptı

Yorgun düşen akbaba tellere çarptı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, elektrik tellerine çarparak yaralanan Mısır akbabası, tedavi altına alındı.

1960 ve 2010 yılları arasında yarıdan fazlası yok olan Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından 'tehlike altında' statüsüne alınan Mısır akbabası göç ettiği esnada yorgun düşerek Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde uçtuğu esnada elektrik tellerine çarptı. Tellere çarpması sonucu yere düşen Mısır Akbabasını gören vatandaşlar akbabayı bir kutuya koyarak Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada yetkililer tarafından teslim alınan Mısır Akbabasının oldukça yorgun olduğu veteriner hekimler tarafından yapılacak olan kontroller ve tedaviler sonrasında doğaya salınacağı belirtildi.

Yorgun düşen akbaba tellere çarptı

Kaynak: İHA

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Yorgun düşen akbaba tellere çarptı
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