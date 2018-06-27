Yorgan ustası baba-oğul teknolojiye karşı direniyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 48 yıllık yorgancı Mehmet Karanfil, sentetik ürünlerden yapılan yorganların ucuz olması nedeniyle yorgancılık mesleğinin can çekiştiğini ifade etti.

Bafra'da Mehmet Karanfil 48 yıldır, oğlu Ahmet Karanfil de 20 yıldır yorgancılık mesleğini icra ediyor. Mesleğin son temsilcilerinden olan 63 yaşındaki Mehmet Karanfil, "Eskiye göre rağbet yok. Eskiden en azından pamuktan, yünden düğünlere yatak yapılıyordu. Hayvan tüylerinden yatak yapılıyordu, o şekilde devam edilip gidiyordu. Ama şimdi onlar kalktı, elyafa dönüştü. Biz yün olanları tavsiye diyoruz. Yorgan yaptırmak eskiye göre azaldı, bu işin kıymetini bilenler yaptırıyor. Yünü olanlar değerini bildiği için onlar bu işi devam ettiriyorlar. Bilmeyenler daha ucuza kaçmak için elyafa yöneliyor. Sağlık yönünden yünü tercih edenler oluyor. Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde oda devam edip gidiyoruz. Şimdi çırak yetişmiyor. Bizim zamanımızdaydı çırak yetiştirmek. 45-50 sene önce çıraklık zamanı bol zamandı. O zaman yetişenlerden yetişti. 20-25 senedir çırak yetişen yok. Bu işe rağbet eden yok. Çünkü bu yorgancılık mesleği ölmeye başladığından dolayı, para kazanamıyoruz diyerekten aileler bu işe vermiyor çocuklarını. Onlar fabrikalara veriyorlar çocuklarını. Biz de bu mesleği seçtik baba-oğul olarak. Devam ediyoruz, mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Oğlu Ahmet Karanfil ise "Baba mesleği, babamdan bana geldi. Başka işlerde de çalıştım ama baba mesleğini tercih ettim, o yüzden baba mesleğini devam ettiriyorum. 20 yıldır babamla beraberim, çok şükür memnunum. Mesleğimi devam ettirip gidiyoruz. Bu mesleğe rağbet kalmadı, biz de teknolojiye karşı direnmeye çalışıyoruz. Hazır elyaflı yorganlar çıktıktan sonra bizim işler azaldı. Gene de çok şükür yünü bilen, pamuğu bilen yorgan diktiriyor, boş kalmıyoruz. Şimdilik böyle yuvarlanıp gidiyoruz" diye konuştu.