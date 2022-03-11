ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "2021 Yılı Yöresine Değer Katan Önder Kadınlar Ödül Töreni" düzenlendi. Ödül, Tepebaşı Belediyesi Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası projesinde yer alan Eskişehir'in kırsal mahalle sakini kadınlarına layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi çalışma ve projeleri ile yeni ödüller kazanmaya devam ediyor. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi'nin birlikte düzenlediği 2021 Yılı Yöresine Değer Katan Önder Kadınlar Ödül Töreni, Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Saraç, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez ve kadınlar katıldı. 2021 Yılı Yöresine Değer Katan Önder Kadınlar Ödülü, Tepebaşı Belediyesi Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası projesinde yer alan Eskişehir'in kırsal mahalle sakini kadınlarına layık görüldü.

"Tüm zorlu koşullara rağmen üreten Eskişehirli kadınlar"

Törenin açılış konuşmasını yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, "Bu ödül, koronavirüs pandemisinde üretici kadın emeğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Dünyanın yeniden yapılandığı bu dönemde, tüm zorlu koşullara rağmen üreten Eskişehirli kadınlar, ürünlerini Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile haftanın 3 günü Eskişehirliler ile buluşturuyor. Tezgahlarını dolduran ürünleri ile sadece çalışma yaşamında kadının gücünü değil, tarım politikaları ve kırsal kalkınmanın da önemine dikkat çekmektedirler. Kadın üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanlar sağlayan Başkanımız Ahmet Ataç ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne de bu vesile ile teşekkür etmek isteriz" dedi.

"Kadın dayanışmasının çok güzel örnekleri sergileniyor"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne kızlara verdiği eğitimden dolayı teşekkür ederek, "Ayrıca Ahmet Ataç Başkanımıza da kırsal mahalle sakini kadınlarımıza, ekonomik kazanç sağlayacakları bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Kadınların kendi el emekleri ile ürettikleri ürünleri, bizlere ulaştırmalarını sağlıyor. Kadınlarımızın, eşitlik mücadelesi vermek zorunda kalmadığı günler diliyorum. Savaşa hayır, barışın egemen olduğu bir dünya diliyorum" sözlerini kullandı.

"Pandemi ürettiğimiz gıdanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Gerçekten böyle bir ödülün üreten kadınlarımıza veriliyor olması çok güzel. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Hem üretici kadınlarımızı güçlendirmek hem de şehirde yaşayanların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağladığı için teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi, savaş dönemi, kendi ürettiğimiz gıdanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş olmalı. Kendi üreticimizi desteklemenin aslında ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

"Kadınlarımız aile bütçesine katkı sağlıyor"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası projesi ile ilgili bilgiler verirken, "2019 yılında Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası adlı projemizi hayata geçirdik. İlk olarak Batıkent'te başladık ve üretici kadınlarımızın ürünleri, gördüğü ilgi ile haftanın 3 günü farklı noktalarda kent halkı ile buluşmaya başladı. Kadınlarımız bu sayede aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Ben de zaman zaman uğruyorum. 3 noktayı ilerleyen süreçte artırabiliriz. 8 Mart ve kadın eşitliği konusuyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu anlıyoruz. Atatürk kadınımıza seçme-seçilme hakkını 1934'te veriyor. Dünyanın en medeni ülkesi olarak bilinen İsviçre, 1971 yılında kadına bu hakkı veriyor. Aradaki zaman farkına bakınca Atatürk'ün vizyonunu anlayabiliyoruz. Kadına verdiği değer çok büyük. Bakın bugün savaşı konuşuyoruz; Atatürk, 'Yurtta sulh, dünyada sulh' demiş. Kendisine ne kadar minnet duysak azdır. Ona olan sevgi, idealleri hala bu milletin kalbinde. Çocuklarımızda ve gençlerimizde de Atatürk sevgisi çok büyük. Aslında Atatürk düşmanlığı yapanlar, bu sevginin katlanarak büyümesini sağladı. Aramızda tıp okuyan arkadaşlarımız da varmış, son günlerde söylenenlere üzülmesinler. Bir hekim olarak söylüyorum, biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Biz hancıyız, onlar yolcu" sözlerini kullandı.

Törende daha sonra kırsal mahalle sakini üretici kadınlara belgeleri takdim edildi. Kadınlar da ödül için Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne, destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR