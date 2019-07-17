Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu
Katıldığı programda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan yönetmen Kutluğ Ataman, "Gezi'de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye yürüyenler acaba bugün kendilerine 'Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz' diyorlar mı?" dedi.
Filmleri ve sanat eserleri dünya çapında gösterilen yönetmen Kutluğ Ataman, Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına konuk oldu. Gezi parkı olaylarından ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahseden Ataman, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.
TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Kutluğ Ataman, "Gezi'de çadırları yakan, yakma emri veren polisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir tankın içinden yakalandığını da biliyoruz artık. Esas öz eleştiri yapması gereken insanlar, hani "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yürüyen arkadaşlar acaba bugün kendilerine soruyorlar mı? "Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz" diyorlar mı?" dedi.
YORUMLAR (22)
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Ben Can cığın Alaboraların kısaca gezi zekalıları kordine eden vatanın gizli sırlarını gavura satanları ABD bayrağı altında yatarak poz verişlerini bütün TÜRK düşmanlarıyla gavur ellerde çalışanları görünce haklı diyorum yönetmene. sayi MUĞLADA şu ormanları ben yaktım diyen lavuğa gezi zekalılardan çıt yok neden acaba, NERDE SİZİN GİBİ DOĞACI VARSA. sizin parfüm, ruj, spreyleriniz doğayı bitirdi. geç hayatınızdaki lüks yaşamın tahribatınıCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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HELAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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bence çok doğru söylemiş kandırılan insanlar var sanatçı aydın çok bilmiş diye geçiniyo amam bu adam onları uyandırıyor fetonun askeri olmuşlar farkında değillerCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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pekiiiii ne istedilerde vermedik diyenler. . . . ???????Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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niye tartışma yaratacak ki. . adam doğru söylemiş. . doğru söz tartışılmazCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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DOĞRU SÖYLEMİŞCevap Yaz 26 16 Yayından Kaldır
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Be adi herif, zamaninda Turkce olimpiyatlarda boy gosterenlere neden iki cift laf edemiyosun, korkak 5 para etmez herifCevap Yaz 17 22 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı bunu diyebiliyor mu asıl sen onun cevabını ver.Cevap Yaz 17 17 Yayından Kaldır
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Çıkıp özür dileyen tel siyasidir kendisi.3 4 Yayından Kaldır
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cumurbaskanı eger kotu işler yapsaydı bayılırdınız cok severdınız ama yapmadıgı için kotu senın savundugun kişiler dıyebılecek mi dıyemıyor ama a b d veya almanyadan korkudan susuyorlar onuda sorsana bakalım3 1 Yayından Kaldır
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