Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu

Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu

Katıldığı programda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunan yönetmen Kutluğ Ataman, "Gezi'de 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye yürüyenler acaba bugün kendilerine 'Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz' diyorlar mı?" dedi.

Filmleri ve sanat eserleri dünya çapında gösterilen yönetmen Kutluğ Ataman, Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına konuk oldu. Gezi parkı olaylarından ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahseden Ataman, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kutluğ Ataman, "Gezi'de çadırları yakan, yakma emri veren polisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir tankın içinden yakalandığını da biliyoruz artık. Esas öz eleştiri yapması gereken insanlar, hani "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yürüyen arkadaşlar acaba bugün kendilerine soruyorlar mı? "Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz" diyorlar mı?" dedi.

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YORUMLAR (22)

  • GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
    Ben Can cığın Alaboraların kısaca gezi zekalıları kordine eden vatanın gizli sırlarını gavura satanları ABD bayrağı altında yatarak poz verişlerini bütün TÜRK düşmanlarıyla gavur ellerde çalışanları görünce haklı diyorum yönetmene. sayi MUĞLADA şu ormanları ben yaktım diyen lavuğa gezi zekalılardan çıt yok neden acaba, NERDE SİZİN GİBİ DOĞACI VARSA. sizin parfüm, ruj, spreyleriniz doğayı bitirdi. geç hayatınızdaki lüks yaşamın tahribatını
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  • MAPAVRALİ KÜÇÜK ZEZEI:
    bence çok doğru söylemiş kandırılan insanlar var sanatçı aydın çok bilmiş diye geçiniyo amam bu adam onları uyandırıyor fetonun askeri olmuşlar farkında değiller
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  • VATANSEVER:
    Be adi herif, zamaninda Turkce olimpiyatlarda boy gosterenlere neden iki cift laf edemiyosun, korkak 5 para etmez herif
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  • KADER:
    cumurbaskanı eger kotu işler yapsaydı bayılırdınız cok severdınız ama yapmadıgı için kotu senın savundugun kişiler dıyebılecek mi dıyemıyor ama a b d veya almanyadan korkudan susuyorlar onuda sorsana bakalım
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