Yönetmen Kutluğ Ataman'dan tartışma yaratacak Gezi Parkı yorumu

Filmleri ve sanat eserleri dünya çapında gösterilen yönetmen Kutluğ Ataman, Habertürk'te Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına konuk oldu. Gezi parkı olaylarından ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den bahseden Ataman, tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Kutluğ Ataman, "Gezi'de çadırları yakan, yakma emri veren polisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir tankın içinden yakalandığını da biliyoruz artık. Esas öz eleştiri yapması gereken insanlar, hani "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yürüyen arkadaşlar acaba bugün kendilerine soruyorlar mı? "Biz aslında Fethullah Gülen'in askerleriymişiz" diyorlar mı?" dedi.