Yönetim Bilimleri Kongresi'ne geri sayım
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Yönetim Bilimleri Kongresi'ne geri sayım

24.02.2021 19:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:15
Yönetim Bilimleri Kongresi'ne geri sayım

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 1-4 Nisan tarihlerinde 22.si düzenlenecek olan Yönetim Bilimleri Kongresi bu sene C-Level Yöneticiler, uluslararası konuşmacılar, sanal kariyer alanı, ve ödüllü vaka çalışmalarıyla ücretsiz olarak online platformda gerçekleşecek.

"Yönetim Devrimi" ana temasıyla gerçekleşecek olan etkinlikte yeni nesil yönetim anlayışının odağındaki konular gündemde olacak.

Geçtiğimiz yıl Doğuş Otomativ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Webrazzi Kurucusu&CEO 'su Arda Kutsal, Adel Kalemcilik Genel Müdür'ü Evrim Hizaler, Fasdat Gıda Genel Müdür'ü Celal Oktay, Rixos Downtown Genel Müdür'ü Onur Özdiker, Oyuncu Azra Akın, Oyuncu Ceyhun Yılmaz, Sunucu Saba Tümer, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Universum Orta Doğu Direktörü Evrim Kuran gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte bu sene de yetkin konuşmacılar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlasını kaçırmayın!

Kaynak: Bültenler

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