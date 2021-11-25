Yoncalı'da asfalt çalışması - Haberler
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Yoncalı'da asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yoncalı'da asfalt çalışması

Kütahya'nın termal turizm merkezlerinden birisi olan Yoncalı'da asfalt kaplama çalışmaları başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın termal turizm merkezlerinden birisi olan Yoncalı'da asfalt kaplama çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın termal suları ile zengin bölgesi Yoncalı'da yeni inşa edilen Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi bölgesinde, İl Özel İdaresi'nin sıcak su hatlarını yer altına almasıyla oluşan bozuk yollar, başlatılan çalışma ile eskisinden daha konforlu bir hale gelecek.

Evliya Çelebi Caddesi, Afşin Bey Caddesi, Kütahya Caddesi gibi Yoncalı'nın merkez caddelerinde çalışmalarını başlatan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tahrip olan kilit taşlarını sökerek, alt yapı çalışması ile birlikte asfalt serim işini tamamlayacak. - KÜTAHYA

Yoncalı'da asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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