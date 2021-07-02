Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fethiye Topak (52) ve Nebahat Gülmez (48), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Fethiye Topak (52) ve Nebahat Gülmez (48), hayatını kaybetti. 

Kaza, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar Mahallesi Erdemli-Karaman kara yolunda meydana geldi. Z.S. yönetimindeki 33 VCU 19 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın da yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Topak ve Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Z.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'in cansız bedenleri, otopsi için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:41:38. #1.15#

title