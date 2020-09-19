Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdurrahman Avcı (65) hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
19.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:09

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdurrahman Avcı (65) hayatını kaybetti.  

Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Semih YARDIMCI
Semih YARDIMCI
DHA Editörü
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