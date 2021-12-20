Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan genç öldü, sürücü kaçtı - Haberler
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Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan genç öldü, sürücü kaçtı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan genç öldü, sürücü kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Muhammed Furkan Çiftyavuz (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Muhammed Furkan Çiftyavuz (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 ATY 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Furkan Çitfyavuz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çiftyavuz, ağır yaralandı. Sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakıp, kaçtı. Kazayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Çiftyavuz'u ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çiftyavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


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