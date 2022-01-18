YOLU KARLA KAPLANAN KÖYDE RAHATSIZLANAN KADINI EKİPLER HASTANEYE YETİŞTİRDİ
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köydeki evinde nefes darlığı rahatsızlığı yaşayan 85 yaşındaki Nazife Alagöz'ü almak için yola çıkan ambulans karla kaplı yolda kaldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köydeki evinde nefes darlığı rahatsızlığı yaşayan 85 yaşındaki Nazife Alagöz'ü almak için yola çıkan ambulans karla kaplı yolda kaldı. İl Özel İdaresi'ne ait araçla evinden alınan yaşlı kadın ambulansın bulunduğu yere getirilerek, hastaneye götürüldü.
Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyü Alagözler Mahallesi'ndeki evinde nefes darlığı sonucu rahatsızlanan Nazife Alagöz'ün yakınları bugün öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine yola çıkan 112 Acil ekibi, ambulans karla kaplı yolda ilerleyemeyince İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekibi kamyonetle köye ulaştı. Yaşlı kadın branda sedye ile araca kadar taşıdı. Araca alınan Nazife Alagöz, ambulansın bulunduğu yere getirildi. Yaşlı kadın daha sonra tedavisi için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.