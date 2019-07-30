Yolların düzeltilmesi için eylem yapan kadınlara AK Partili başkandan tepki: Şov yapmayın

Samsun'un Terme ilçesinde bir grup kadın yağmur yüzünden çamur içinde kalan yolların yapılması için belediye binası önüne geldi. Kadınların yanında yerel basın mensuplarını gören AK Partili Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Gazetecileri de alıp gelmişsiniz, size şov yaptırtmam" diyerek tepki gösterdi. Başkanın bu tavrına bir kadının "Oy isterken böyle konuşmuyordun" demesi dikkati çekti.

Terme ilçesinde bir grup kadın, yollarının kötü olduğunu söyleyerek belediye önünde toplanarak Başkan Kılıç'ı beklemeye başladı. Başkan Kılıç'ın gelmesi üzerine kadınlar yağan yağmur sonrası yollarının çamur içinde kaldığını ve evlerini su bastığını belirterek başkandan yardım istedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA İŞTE BÖYLE KAYBETTİRDİNİZ"

Başkan Kılıç, yerel gazetecileri kadınların davet ettiğini düşünerek, "Buraya basını da alıp gelmişsiniz. Şov yapmayın. Burada kimseye şov yaptırmam. Benim makamım burada. 4 aydır kapımız herkese açık" dedi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sözleri üzerine kadınlar "Biz burada şov yapmıyoruz. Basın kendisi geldi. Bize çamurlu yollarımızı yapacağınıza dair söz verdiniz. Biz AK Parti'ye verdik, sizi biz başkan yaptık. Cumhurbaşkanımıza işte böyle böyle kaybettirdiniz. Suç sizde değil oy verdiğimiz için bizde" diyerek tepki gösterdi.

"OY İSTERKEN BÖYLE KONUŞMUYORDUN"

Kadınlar, "İnsan bir hoşgeldiniz, bacılarım nasılsınız der. Biz öyle mi davrandık oy isterken böyle konuşmuyordun" diyerek tepkilerini dile getirdi. Tartışmanın ardından Ali Kılıç makamına geri döndü.