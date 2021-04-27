Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak 30 metre uçtu apartman boşluğuna düştü.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak 30 metre uçtu apartman boşluğuna düştü. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre S. U. idaresindeki 34 RL 551 plakalı Renault Kangoo marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bir bayan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY TÜRKGÜLÜ

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