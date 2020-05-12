Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Malatya'da yolda koşarken fenalaşan vatandaş, olduğu yere yığılıp kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Malatya'da yolda koştuğu esnada fenalaşan yaşlı bir şahıs bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YOLDA KOŞARKEN BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gönültaş Caddesi üzeri Morsalkım Sokak girişinde görgü tanıklarının ifadelerine göre yolda koşan bir şahıs yere düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın, 60-65 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

Kaynak: İHA