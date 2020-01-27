Yolcu uçağı, 'bomba ihbarı' sonrası acil iniş yaptı

27.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:52

Rusya'nın Habarovsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapan yolcu uçağı, alınan bomba ihbarı sonrası, kalkış yaptığı Habarovsk'taki havaalanına acil iniş yaptı.

Rusya'nın Habarovsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapan yolcu uçağı hakkında, uçağın havaalanından kalkışından hemen sonra bomba ihbarı yapıldı. Kabin görevlilerine iletilen tehdit mesajı sonucu uçak, kalkış yaptığı havaalanına dönerek acil iniş yaptı. Uçakta 262 yolcunun bulunduğu ve 10 kabin görevlisinin yer aldığı belirtildi.Yetkililer, uçağın özel kuvvetler ve köpeklerle aranacağını duyurdu.

Kaynak: DHA