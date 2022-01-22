Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 04.15 civarlarında yaşandı. Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Y. idaresindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi civarında buzlanma nedeniyle şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kontrolden çıkan otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tosun - Son Dakika Haberleri

Aksaray, Bodrum, Ağrı, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title