DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
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DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

15.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 06:54
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

DÜZCE'de, TEM otoyolunda otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM otoyolunda otobüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. 25 yolcusu ile  İzmir'den Karabük"e gitmekte olan Mehmet Şen idaresindeki 45 NV 035 plakalı otobüs, Sefa Dal idaresindeki 41 F 2024 plakalı otomobil lastiği yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs sürücüsü Mehmet Şen hasar gören araçta sıkıştı, yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan 16 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı
DÜZCE -Otobüs kamyona arkadan çarptı: 16 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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