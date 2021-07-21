Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
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Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı

Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da içerisinde yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Malatya'da içerisinde yabancı uyruklu göçmenlerin bulunduğu yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza yerinden kaçan 9 göçmen ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yaşanan kazada E.M. yönetimindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Van'dan Ankara'ya doğru gittiği öğrenilen otobüste kaza sırasında sıkışan Afgan uyruklu şahıs sıkıştığı yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 11 Afgan uyruklu yolcu ise kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza bölgesinden kaçan 9 göçmen kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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