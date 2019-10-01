Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kenarlarında arabaları durdurup fuhuş pazarlığı yapanlar böyle görüntülendi. Ayrıca bu kişiler hakkında cezai işlem de uygulandı.

01.10.2019 17:46
Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Edinilen bilgiye göre 30 Eylül Pazartesi günü, sivil ve resmi ekipler ile söz konusu yerde denetim yapan polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, yolda beklemekte olan şahıslara karşı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan önleyici polislik kapsamında "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek" suçundan 153 TL cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLER DE DENETLENDİ

Aynı zamanda bahsi geçen yerde duran sürücülere de GBT kontrolü yapıldı. Ekiplerce araç ve şahısların trafik yönünden olumsuzluklarıyla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanarak şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin bundan sonra da sık sık yapılacağı kaydedildi.

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YORUMLAR (10)

  • MEHDİ..:
    Bu devletin korumasinda ki genelevlerinde legal yapiliyor. . devlet bundan vergi alip parada kazaniyor. .
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  • DÜRBÜNSÜZ_:
    fuhuşun yasal oldugğu ülkedeyiz. . . temelin fuhuş hariç her şeyi yasakladığı ülke. . yazın sıcagında doğalgaza yüzde 15 zam yapan iki ayda bir elektrige zam yapan. tarım ülkesinde hastalıklı angus ithal edilen ülkeeeeedurmak yokk yola devammm. . şeyyy kandırıldımmm
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  • ANGARALI:
    ankarada nerdeler yokmu boyle bi yol mahalle semt cadde nası angara nerdesınız bızemı gelmıyo nedır
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  • YAZMAM:
    Ülkennon ekonomisi kötü giderse olacagi buydu. Bence bi isi yapanlar degil ülkeyi yönetenler suclu
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  • DAİMA HAK:
    vergi vermediğinden mi iğrenç yoksa sırf Allah rızası içinmi iğrenç diyorsunuz ey islam önderi devletimizin önderleri
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