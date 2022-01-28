Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı - Haberler
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Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Son dakika haberine göre AKSARAY'ın Göksugüzel köyünde nefes darlığı başlayan Hasan Toprak (78), yolun kardan kapalı olması nedeniyle sedye ile 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Göksugüzel köyünde nefes darlığı başlayan Hasan Toprak (78), yolun kardan kapalı olması nedeniyle sedye ile 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Göksugüzel köyünde oturan Hasan Toprak, dün saat 11.00 sıralarında, nefes darlığı nedeniyle fenalaştı. Ailesi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan karın yolu kapatmasıyla ambulansla gidemedi. Eve yürüyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından Toprak, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre taşınıp, ambulansa ulaştırıldı. Toprak, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.?


Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Son dakika gündem: Yol kardan kapanınca sedyeyle 2 kilometre ambulansa taşındı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

112 Acil Çağrı, Hasan Toprak, Aksaray, kar, Güncel, Haber

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