Yol-İş Sendikasından vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama

06.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:48

Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası tarafından vergi düzenlemesiyle ilgili TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.



Karayolları 87. Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını Yol-İş Sendikası Adıyaman Temsilcisi Hasan Tanrıverdi yaptı.



Yol-İş Sendikası Temsilcisi Hasan Tanrıverdi, TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.



Tanrıverdi açıklamasında, "Bugün emekçiler üzerindeki al imansız vergi yükünün protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlilerimizden kesilen vergiler gelir vergisinin önemli bir kısmını oluşuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerinde ağır bir vergi bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesi ile diğer yanında artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Bu vergi düzeni adil değildir. TBMM'ye sunulan vergi düzenlemesi yeni değişiklikler içeren yasa teklifi vergi adaletsizliği ortadan kaldırmıyor emekçilerin beklentilerini karşılamıyor" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA