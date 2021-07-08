Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı
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Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı -Eski Erdek-Bandırma yolundaki çalışmaya turizmci tepkisi Eski Erdek-Bandırma karayolunda süren doğalgaz borusu döşeme çalışmalarına bölgede bulunan turizm işletmecileri tepki gösterdi.

Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı

-Eski Erdek-Bandırma yolundaki çalışmaya turizmci tepkisi

BALIKESİR - Eski Erdek-Bandırma karayolunda süren doğalgaz borusu döşeme çalışmalarına bölgede bulunan turizm işletmecileri tepki gösterdi. Yaklaşık bir aydan beri süregelen çalışmalar sırasında zaman zaman tamamen kapatılan yol, tek şerit üzerinden verilince Erdek ve Bandırma'ya gidip gelen araçlar trafiğin çok sıkışmasına yol açarken, bölgede bulunan turizm işletmecileri ise "İçinde bulunduğumuz turizm mevsiminin tam ortasında burada bu çalışma yapılır mı?" diye tepki gösterip yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Bölgedeki turizm işletmecilerinin çalışmalara tepki göstermesi üzerine bölgede, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Turizm işletmecileri, bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'a mağduriyetlerini anlattılar. Bu arada bölgeye Erdek'e doğalgaz gelmesi için boruların döşenmesini üstlenen müteahhit firmanın şantiye şefi Yusuf Kaya geldi. Turizmciler adına yaşadıkları mağduriyeti, Oteli işletmecisi Halit Aksoy anlatırken, "Bu bölgedeki turizm işletmelerinden yaklaşık 500 kişi ekmek yiyor. Önce pandemi, ardından da müsilaj zaten işletmelerimizi çok olumsuz etkiledi. Şimdi de doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle yolun çok kötü olmasına paralel şekilde işletmelerimize hemen hemen kimse gelmiyor. Bu çalışma, yaz sezonu ortasında değil de, eylül ayında yapılamaz mıydı?" dedi.

Müteahhit firmanın sorumlusu Yusuf Kaya da, empati yaptığını ve turizm işletmelerinin sahiplerini anladığını belirterek, bölgedeki çalışmaların ağırlığını yolun "Mangırcı Deresi" bölgesine yöneltip, işletmelerin turizminin engellenmemesini sağlayacaklarını belirtti.

Bölgedeki doğalgaz çalışmalarında yaklaşık 40-45 işçinin çalıştığı öğrenildi.

Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı
Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı
Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı
Yol çalışmasına kızan turizmciler eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

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