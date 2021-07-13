Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir?
Oğuzhan Koç, Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri Yoksa Yasak şarkısı Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 47 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yoksa Yasak şarkı sözleri nelerdir? Yoksa yasak şarkısının tüm sözleri nedir?
Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YOKSA YASAK ŞARKI SÖZLERİ
İnatla bitirdin ah aşkımı artık huzur dolu günler ırak
Kim aklına soktu ayrılığı bari müsait yerde bırak
Bir anda şaşırdım alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu
Biraz da kaçırdım idare et hem kafa hem kadeh aşkla dolu
***
Yok yapamam çok üzülürüm anla yaşayamam gamla
Yok kopamam çok üşürüm kalamam ayazda
***
Yoksa sende yasak çimlerde uzansak
Öpsem dudağından düşlerden uyansak
Yoksa sende yasak dillerde dolansak
Dans etsek usulca hani filmlerde olur ya
***
Bir yalana dönüştü her şeyim bak hala düştüğüm yerdeyim
Sormadın hiç nerdeyim diye ben eski güzel günlerdeyim
Bir kenara attım hayalleri gezdim beni öptüğü yerleri
Sever belki seni diğerleri atmaz ama hiç benim gibi kalpleri
***
Yok yapamam çok üzülürüm anla yaşayamam gamla
Yok kopamam çok üşürüm kalamam ayazda
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Yoksa Yasak şarkısı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 47 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz & Müzik: Oğuzhan Koç
Aranje: Arem Ozguc - Arman Aydin
Gitar: Deprem Gürdal, Doğukan Aydın
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kıral
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