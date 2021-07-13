Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir?

Oğuzhan Koç, Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri Yoksa Yasak şarkısı Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 47 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yoksa Yasak şarkı sözleri nelerdir? Yoksa yasak şarkısının tüm sözleri nedir?