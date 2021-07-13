Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir?
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Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir?

Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir?
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Oğuzhan Koç, Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri Yoksa Yasak şarkısı Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 47 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yoksa Yasak şarkı sözleri nelerdir? Yoksa yasak şarkısının tüm sözleri nedir?

Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOKSA YASAK ŞARKI SÖZLERİ

İnatla bitirdin ah aşkımı artık huzur dolu günler ırak

Kim aklına soktu ayrılığı bari müsait yerde bırak

Bir anda şaşırdım alıştığım dünlere dönmenin yok mu yolu

Biraz da kaçırdım idare et hem kafa hem kadeh aşkla dolu

***

Yok yapamam çok üzülürüm anla yaşayamam gamla

Yok kopamam çok üşürüm kalamam ayazda

***

Yoksa sende yasak çimlerde uzansak

Öpsem dudağından düşlerden uyansak

Yoksa sende yasak dillerde dolansak

Dans etsek usulca hani filmlerde olur ya

***

Bir yalana dönüştü her şeyim bak hala düştüğüm yerdeyim

Sormadın hiç nerdeyim diye ben eski güzel günlerdeyim

Bir kenara attım hayalleri gezdim beni öptüğü yerleri

Sever belki seni diğerleri atmaz ama hiç benim gibi kalpleri

***

Yok yapamam çok üzülürüm anla yaşayamam gamla

Yok kopamam çok üşürüm kalamam ayazda

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

9 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Yoksa Yasak şarkısı kısa sürede 1.6 milyon izlenme ve 47 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz & Müzik: Oğuzhan Koç

Aranje: Arem Ozguc - Arman Aydin

Gitar: Deprem Gürdal, Doğukan Aydın

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kıral

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Yoksa Yasak şarkı sözleri! Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin - Yoksa Yasak sözleri nelerdir? - Haberler
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