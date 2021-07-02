YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?
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YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tekrar gündeme geldi. 2021 yılının ikincisi için araştırmalarına başlanan YÖKDİL/2 sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. YÖKDİL/1 sınavı, 28 Mart tarihinde uygulanmıştı, şimdi ise ikinci sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

Akademik anlamda kariyerinde yükselmek isteyenlerin katıldığı YÖKDİL sınavının ilki Mart ayında yapılmıştı. Şimdi ise 2021 yılının ikincisi için araştırmalarına başlandı.YÖKDİL/2 sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde!

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılının YÖKDİL sınavlarının ilki 28 Mart günü uygulandı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte YÖKDİL/2 için araştırmalara başlandı. YÖKDİL/2 sınavının başvuruları 2-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2021 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL/1 sınavlarının başvuruları 5-15 Şubat arasında alınmış ve 28 Mart'ta uygulanmıştı. Sonuçları ise ilki 28 Mart günü uygulandı.

YÖKDİL/2 başvuruları ise bugün itibariyle yapılacak. Yani 2-12 Temmuz arasında başvurular alınıp sınav, 29 Ağustos'ta yapılacak.

YÖKDİL ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılının YÖKDİL ücreti 145 lira olarak belirlendi.

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