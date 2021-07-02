YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tekrar gündeme geldi. 2021 yılının ikincisi için araştırmalarına başlanan YÖKDİL/2 sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. YÖKDİL/1 sınavı, 28 Mart tarihinde uygulanmıştı, şimdi ise ikinci sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?