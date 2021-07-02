YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı tekrar gündeme geldi. 2021 yılının ikincisi için araştırmalarına başlanan YÖKDİL/2 sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. YÖKDİL/1 sınavı, 28 Mart tarihinde uygulanmıştı, şimdi ise ikinci sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?
Akademik anlamda kariyerinde yükselmek isteyenlerin katıldığı YÖKDİL sınavının ilki Mart ayında yapılmıştı. Şimdi ise 2021 yılının ikincisi için araştırmalarına başlandı.YÖKDİL/2 sınavının başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde!
YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılının YÖKDİL sınavlarının ilki 28 Mart günü uygulandı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte YÖKDİL/2 için araştırmalara başlandı. YÖKDİL/2 sınavının başvuruları 2-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
2021 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖKDİL/1 sınavlarının başvuruları 5-15 Şubat arasında alınmış ve 28 Mart'ta uygulanmıştı. Sonuçları ise ilki 28 Mart günü uygulandı.
YÖKDİL/2 başvuruları ise bugün itibariyle yapılacak. Yani 2-12 Temmuz arasında başvurular alınıp sınav, 29 Ağustos'ta yapılacak.
YÖKDİL ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılının YÖKDİL ücreti 145 lira olarak belirlendi.