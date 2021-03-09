YÖK'ten üniversitelerin akademisyen alımlarında "kişiye özel" ilana son veren düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "Yaptığımız çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "Yaptığımız çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz 'YÖK Akademik Kariyer Liyakat' projemizin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduğumuzu belirterek bunları engellemeye yönelik 'düzenlemeler' yapacağımızı ifade etmiştik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yaptığı paylaşımda yeni düzenleme ile beraber akademik kadrolara yapılacak istihdamın liyakat sistemini artırılarak gerçekleşeceğini, kadro için çıkılan ilanda kişiye özel koşulların belirlenemeyeceğini belirten Başkan Saraç şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın akademik kadro istihdamında 'liyakat ve fırsat eşitliğini' artırmak amacıyla 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde yaptığımız düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaptığımız bu çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve 'fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen' bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı