YÖK'ten üniversitelere "tam kapanma" konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin
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YÖK'ten üniversitelere "tam kapanma" konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin

YÖK'ten üniversitelere 'tam kapanma' konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin
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Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

Kabine tarafından alınan kararla Türkiye genelinde 17 günlük bir tam kapanmaya gidiliyor. Yarın 19.00'da başlayacak olan tam kapanma süreci, 17 Mayıs 05.00'te sona erecek. Alınan kararlar arasında anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve tüm sınavların ertelenmesi de yer aldı. YÖK de konuya ilişkin üniversitelere bir yazı gönderdi.

YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."

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