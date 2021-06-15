YÖK'ten Programlarımıza Öğrenci Alınmasına Onay
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YÖK'ten Programlarımıza Öğrenci Alınmasına Onay

YÖK'ten Programlarımıza Öğrenci Alınmasına Onay
Habermetre - Haberler | Toplum

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitemiz bünyesinde 2 Lisans ve 1 Ön Lisans Programına ilk defa öğrenci alınmasına onay verdi.

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitemiz bünyesinde 2 Lisans ve 1 Ön Lisans Programına ilk defa öğrenci alınmasına onay verdi.

Yükseköğretim Genel Kurulu; 2021-2022 Akademik Yılında Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Programına 40 öğrenci alınmasına ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına 40 öğrenci alınmasına onay verdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun öğrenci alınmasını onaylaması dolayısıyla söz konusu programlar 2021 yılı ÖSYS Tercih Kılavuzunda yer alacaklardır.

Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.

RTEÜ-BASIN

Kaynak: Habermetre

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