YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi

YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yer alan "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin" rektörleri ile İstanbul Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yer alan "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin" rektörleri ile İstanbul Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, proje kapsamındaki 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı ve YÖK yetkilileri katıldı. Toplantıda, 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi" konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda yapılacak atılacak adımlar etraflıca ele alındı.

EŞLEŞTİRME ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTELERİN SEKTÖR VE ALAN TERCİHLERİ ALINDI

11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan "Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir" hükmü kapsamında yapılan eşleştirmeler öncesinde YÖK tarafından üniversitelerin sektör ve alan tercihleri alındı.

TÜBİTAK'IN "ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZINDA YETKİNLİK ANALİZİ" SONUÇLARI DA DİKKATE ALINDI

Üniversitelerden tercihleri alındıktan sonra alan eşleştirmeleri yapılırken her bir rektörle ayrı ayrı görüşülerek üniversitelerin tercihleriyle yetkinlikleri buluşturulmaya çalışıldı. Bu süreçte TÜBİTAK tarafından "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" de değerlendirilerek eşleştirmeler gerçekleştirildi.

TÜM SEKTÖRLER VE ALT ALANLAR BİR VEYA BİRDEN FAZLA ÜNİVERSİTE İLE EŞLEŞTİRİLDİ

Kalkınma Planında yer alan tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. Eşleştirilmeyen, açıkta hiçbir alan kalmadı. Bu kapsamda; Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında sayılan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan YÖK Başkanı Saraç, 11'inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların bir veya birden fazla üniversitelerini yetkinlikleri ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini söyledi. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini belirtti. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının da kolaylaşacağını söyledi. Başkan Saraç ayrıca, "Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir" ifadelerini kullandı.

YAPILAN ÇALIŞAMAYA GÖRE ALANLAR İLE EŞLEŞTİRİLEN ÜNİVERSİTELER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Kimya alanında; İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Ankara, Selçuk, ODTÜ, Gazi ve Gebze Teknik üniversiteleri,

İlaç sektöründe; Ankara, Hacettepe, Ege, Erciyes, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri,

Tıbbi cihaz alanında; Boğaziçi, Hacettepe, Gazi, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa üniversiteleri,

Elektronik alanında; Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversiteleri,

Otomotiv ve Raylı Sistemler alanında; Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Uludağ, ODTÜ üniversiteleri,

Makine Elektrikli Teçhizat alanında; Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Çukurova, ODTÜ, Selçuk, İstanbul Cerrahpaşa, Erciyes, Boğaziçi üniversiteleri,

Gıda Arz Güvenliği alanında; Ankara, Erciyes, Çukurova, Ege, Uludağ, Hacettepe, Selçuk ve İstanbul üniversiteleri.

(Utku Şimşek/İHA)

YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi
YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi
YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YÖK tarafından araştırma üniversitelerinin ihtisas alanları belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:32:27. #1.14#

title