YÖK Heyeti Yyü Senatosuyla Bir Araya Geldi
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Değerlendirme Takımı Üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu ile bir araya geldi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Değerlendirme Takımı Üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu ile bir araya geldi.
YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Değerlendirme Takımı Üyeleri, kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, kalite kontrolü konusunda farkındalığı arttırmak ve kalite güvencesinin yaygılaştırması amacı ile YYÜ Senato üyeleri ile toplantı yaptı. YYÜ Senato salonunda Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın da katıldığı toplantıya, YÖK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Değerlendirme Takımı Üyeleri Prof. Dr. A. Ekrem Özkul, Prof. Dr. Selen Doğan, Prof. Dr. Ali Sınağ, Prof. Dr. I. İrem Budakoğlu, Doç. Dr. Aykut Benli, Gülcan Akpınar ile YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ve Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun ve tüm senato üyeleri katıldı. - VAN