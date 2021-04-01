Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir kişinin eski sevgilisinin arkadaşı olduğu öne sürülen şahsın boğazına bıçak dayayarak zorla tuttuğu görüldü. Saldırgan, rehin aldığı kişiye eski sevgilisinin yanına gelmesi için "Ceren gelir misin" dedirtti. Ardından kendisi konuşan saldırgan küfür ve tehdit içeren cümleler kurdu.
Dün gece iddiaya göre Kemal A. isimli bir şahıs, rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı. O anları videoya alan saldırgan, eski sevgilisine "Ceren gelir misin?" şeklinde bir mesaj gönderdi.
TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Aynı zamanda kameraya dönerek konuşan Kemal A, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ceren isimli kadına, tehdit ve küfürler savurdu. Şahsın cezaevinden kısa bir süre önce çıktığını iddia edildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Onlarca kullanıcı, olayı kınayan yorumlar yazdı. Birçok kişi ise söz konusu Ceren'in hayatından şüphe etti.
Twitter'daki tepkilerden bazıları:
- Korkuyorum artık. #kemalA TUTUKLANSIN
- Yani ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Nasıl bir zihniyettir bu arkadaş? Neden böyle insanlarla aynı havayı soluyoruz. Yazıklar olsun...
- Bu adam eski sevgilisini yanına getirtebilmek için eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayıyor. "Adam" cezaevinden yeni çıkmış. Böyle birinin dışarda işi ne? Böyle insanlar dışarda toplumun güvenliğini tehlikeye atıyor!
- iğrenç bir insansın
- Böyle yaratıklara bu cesareti verenlerin kim olduğu gayet açık ve ortada yine adaleti Twitter üzerinden sağlamaya çalışıyoruz.