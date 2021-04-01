Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, bir kişinin eski sevgilisinin arkadaşı olduğu öne sürülen şahsın boğazına bıçak dayayarak zorla tuttuğu görüldü. Saldırgan, rehin aldığı kişiye eski sevgilisinin yanına gelmesi için "Ceren gelir misin" dedirtti. Ardından kendisi konuşan saldırgan küfür ve tehdit içeren cümleler kurdu.

Dün gece iddiaya göre Kemal A. isimli bir şahıs, rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı. O anları videoya alan saldırgan, eski sevgilisine "Ceren gelir misin?" şeklinde bir mesaj gönderdi.

TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Aynı zamanda kameraya dönerek konuşan Kemal A, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ceren isimli kadına, tehdit ve küfürler savurdu. Şahsın cezaevinden kısa bir süre önce çıktığını iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Onlarca kullanıcı, olayı kınayan yorumlar yazdı. Birçok kişi ise söz konusu Ceren'in hayatından şüphe etti.

Twitter'daki tepkilerden bazıları: