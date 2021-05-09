YÖK Başkanı Saraç: Transkript  Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÖK Başkanı Saraç: Transkript  Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek

YÖK Başkanı Saraç: Transkript  Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÖK Başkanı Saraç: Transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecekYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, 'Transkript Belgesi' alınabileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç: Transkript  Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, 'Transkript  Belgesi' alınabileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, transkript belgelerinin (not dökümü) dijital ortamda alınabilmesine yönelik çalışmaları tamamladıklarını bildirdi. Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, ücretsiz olarak 'Transkript  Belgesi' alınabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bütün öğrencilerimiz, internet olan her yerden YÖK'ün e-devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak 'Transkript Belgesi Sorgulama' kısmından belgelerini kolay bir şekilde temin edebilecek. Ayrıca 'Transkript Belgesi Doğrulama' alanından da bu belgelerin kontrolü yapılabilecek. Önceki yıllarda mezun olan kişilerin transkript belgeleri ise üniversitelerimiz tarafından yapılacak ek çalışmalar neticesinde e-devlet sistemine yüklenecek. Öğrenci dostu 'Yeni YÖK' olarak göreve geldiğimizden itibaren, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize yönelik birçok hizmetimizi e-devlet kapısı üzerinden kolayca yapılabilmesini sağlamaya çalıştık. Ulusal ölçekte başka bir ülke tarafından sunulamayan bu yeni hizmetimizin kıymetli öğrencilerimiz açısından hayırlı olmasını dileriz."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Eda Ece Cansu Dere Şeyma Subaşı
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: YÖK Başkanı Saraç: Transkript  Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:51:46. #1.16#

title