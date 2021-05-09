YÖK Başkanı Saraç: Transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek

YÖK Başkanı Saraç: Transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecekYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, 'Transkript Belgesi' alınabileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç: Transkript Belgesi, e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, 'Transkript Belgesi' alınabileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, transkript belgelerinin (not dökümü) dijital ortamda alınabilmesine yönelik çalışmaları tamamladıklarını bildirdi. Saraç, artık üniversitelere gitmeye gerek kalmadan, e-devlet kapısı üzerinden, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilde, ücretsiz olarak 'Transkript Belgesi' alınabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bütün öğrencilerimiz, internet olan her yerden YÖK'ün e-devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak 'Transkript Belgesi Sorgulama' kısmından belgelerini kolay bir şekilde temin edebilecek. Ayrıca 'Transkript Belgesi Doğrulama' alanından da bu belgelerin kontrolü yapılabilecek. Önceki yıllarda mezun olan kişilerin transkript belgeleri ise üniversitelerimiz tarafından yapılacak ek çalışmalar neticesinde e-devlet sistemine yüklenecek. Öğrenci dostu 'Yeni YÖK' olarak göreve geldiğimizden itibaren, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimize yönelik birçok hizmetimizi e-devlet kapısı üzerinden kolayca yapılabilmesini sağlamaya çalıştık. Ulusal ölçekte başka bir ülke tarafından sunulamayan bu yeni hizmetimizin kıymetli öğrencilerimiz açısından hayırlı olmasını dileriz."

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı