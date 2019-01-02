Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Malatya ve Karaman'da eğitime bir gün ara verildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da okullar kar nedeniyle tatil edildi. Malatya Valisi tarafından yapılan açıklamada "3 Ocak 2019 Perşembe Günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil olduğunu söyledi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 3 Ocak 2019 Perşembe Günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

KARAMAN

Karaman'ın iki ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve tipi sebebiyle 03 Ocak 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir" denildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğerokulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi.

Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için birgünlük izin verildiğini bildirdi. Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuzetkilediği belirtildi.