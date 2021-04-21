'YOĞUN BAKIMIMIZDA AŞILI OLUP YATAN HASTA YOK'

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, aşılanmanın önemine dikkat çekerek, Özellikle yoğun bakımımızda şu anda aşılı olup yatan hiçbir hastamız yok ve olmadı.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, aşılanmanın önemine dikkat çekerek, Özellikle yoğun bakımımızda şu anda aşılı olup yatan hiçbir hastamız yok ve olmadı. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın hepsi aşısız veya geç kalıp bir doz aşı yaptıran vatandaşlar. Burada aşının önemini ve kıymetini görüyoruz. Aşı hakkı tanınmışken bu vatandaşların aşı yaptırmalarını biz sağlık çalışanları olarak rica ediyoruz dedi.

Vaka sayıları tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca ilk açıklanan risk haritasında 17,40 olarak açıklanan veriler son açıklanan haritada ise 89,01'e yükseldi. Vaka sayıları artarken, hastanelere başvuran hasta sayıları da artamaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, tüm dünyada ve ülkemizde pandeminin birinci yılını bitirdikten sonra tekrar pikler gördüklerini söyledi.

'BİZİ HEYECANLADIRAN VERİ'

Ülkemizde de hem acil başvurularının hem de servis yatışlarıyla ilgili artışlar gördüklerini belirten Başhekim İliklerden, Bir hastane başhekimi olarak yoğun bakım ve servis yatışlarında belli oranda yatışların olduğunu söylemek zorundayım. Kapasitemizi arttırmış durumda değiliz ama acil başvuruları çok arttı. Bu anlamda riskli grup hastaların aşılanmış olması bize yatış gerektiren hasta sayısında bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu da tüm dünyada olduğu gibi aşının etkinliğini gösteren bizleri umutlandıran sağlık çalışanlarını heyecanlandıran bir veri. Özellikle yatan hastalarda yaş sınırının düşmüş olması özellikle 60-65 yaş hastaların ek hastalıkları olan kişilerin yatış oranındaki azalma bizi çok mutlu etti. ve aynı zamanda riskli, yönetimi zor, takibi sıkıntılı olan hasta gruplarına hastanemizde uzun süre yatışlarının olmaması da hem pandemi riskinin hastane içinde yayılmasını engellemiş oluyor hem de biz sağlık çalışanlarına daha umut veren daha az yorucu bir tedavi süreci sunuyor dedi.

'YOĞUN BAKIMDA AŞILI KİMSE YOK'

Özellikle aşının önemine dikkat çeken Başhekim İliklerden, Yalnız şunu belirtmek gerekir ki özellikle yoğun bakımımızda şu anda aşılı olup hiçbir hastamız yok ve olmadı. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın hepsi aşısız veya bir doz aşı yaptıran vatandaşlar. Burada aşının önemini ve kıymetini görüyoruz. Aşı yaptırmayan bir vatandaşın hem kendisine, hem ailesine, çevresine hem de tüm sağlık çalışanlarına haksızlık yaptığını düşünüyorum. Aşı hakkı tanınmışken bu vatandaşların aşı yaptırmalarını biz sağlık çalışanları olarak rica ediyoruz. Ama aşılamaya baktığımızda çok eğitimli insanların da aşılarını yaptırmadığını görüyoruz. Türkiye'mizin bir çok bölgesine göre bulaş riskinin vaka sayılarının en az olduğu bölgelerde yaşıyoruz. Bunun da araştırılması gerekir bence ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı