Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti - Magazin
Umut Demirdelen, Magazin

Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti

Son dakika: Kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti.

21.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:32
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti

Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Öte yandan koronavirüsten şüphelenen oyuncuya yapılan 3 test de negatif çıktı.

"MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ"

Kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberini de tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Acı haberi veren Sabah, "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti

DEVLET TİYATROSU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Demirdelen'in vefatının ardından şu mesajı paylaştı: "Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Umut Demirdelen, 18 Ocak 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezon rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' ile geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal, Söz ve Payitaht Abdülhamit gibi pek çok dizi ve film projelerinde yer almıştır.

Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti

İlgili Haberler

Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (5)
500
KESİN KORONA DEĞİLDİR: korona akciğere etki etmiyor ya kandırın milleti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
: uydurma, , ,
Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: imanlı gittiyse Allah rahmet eylesin. Amin
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
TANKUT: Allah rahmet eylesin...
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KUZEYİN UŞAĞI: Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşaallah. tüm sevenlerinin başı sağ olsun. kaliteli bir oyuncu, sanatçıydı.
Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu Magazin
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti Magazin
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı Magazin
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı
İdil-Mert Fırat çifti müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
İdil-Mert Fırat çifti müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Magazin
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı Magazin
Defne Samyeli ve Deren Talu'nun bahçe pozuna beğeni yağdı
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun bacağı kesildi
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
50 eyalette cinsel ilişkiye girdi! İşte ünlülerin en gizli kaçamakları
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Harun Tan Ümit Besen Yıldız Tilbe
Spor Falcao Mesut Özil Ergin Ataman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:59:18. #1.15#
title