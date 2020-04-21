Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Söz ve Kadın İsterse gibi birçok dizide rol alan oyuncu Umut Demirdelen, akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Öte yandan koronavirüsten şüphelenen oyuncuya yapılan 3 test de negatif çıktı.

"MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ"

Kronik rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören 67 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberini de tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Acı haberi veren Sabah, "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

DEVLET TİYATROSU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Demirdelen'in vefatının ardından şu mesajı paylaştı: "Devlet Tiyatroları emekli sanatçılarından Umut Demirdelen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli sanatçımız Umut Demirdelen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Umut Demirdelen, 18 Ocak 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezon rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' ile geniş kitlelerce tanındı.

Oyuncu, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal, Söz ve Payitaht Abdülhamit gibi pek çok dizi ve film projelerinde yer almıştır.