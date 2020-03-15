Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
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Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadelede genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretleri yasaklandı.

15.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:47
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler alan Sağlık Bakanlığı son olarak koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretleri yasakladı.

Türkiye'de de 6 kişide görülen koronavirüs nedeniyle her geçen gün önlemleri artıran Sağlık Bakanlığı yeni adım attı.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen resmi yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın Türkiye'ye gelişinin önemli ölçüde engellenebildiği vurgulandı.

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARI ZİYARET YASAKLANDI

Yurt genelinde alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik yeni uygulamalar şu şekilde sıralandı: "Hastanede yapılan ziyaretlerin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmemesi, mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi, yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması gerekmektedir."

Valiliklere gönderilen yazıda ayrıca, önerilerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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