YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri son tarih ne? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
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YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri son tarih ne? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri son tarih ne? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?
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YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. YKS tercihleri devam ederken öğrenciler de tercihlerin ne zaman biteceğini ve son günün ne zaman olacağını merak ediyor. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri son tarih ne? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. YKS tercihleri devam ederken öğrenciler de tercihlerin ne zaman biteceğini ve son günün ne zaman olacağını merak ediyor. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri son tarih ne? Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos'ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek. Kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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