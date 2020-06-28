YKS sorunsuz tamamlandı - MUŞ
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YKS sorunsuz tamamlandı - MUŞ

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2 gün süren maratonu alınan tedbirler kapsamında sorun yaşanmadan sona erdi.

28.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:12

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2 gün süren maratonu alınan tedbirler kapsamında sorun yaşanmadan sona erdi.

Kentteki tüm okullarda hiçbir olumsuzluk yaşanmadan sınavların sona erdiğini belirten Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ ) Rektörü Prof. Fethi Ahmet Polat, 27-28 tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesi organizatörlüğünde kentte yapılan YKS'de bir aksaklığın yaşanmadığını belirtti.

Yaklaşık 12 bin öğrencinin sınava girdiğini ve 2 bin personelin görev yaptığını aktaran Polat, "Sınavların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kovid -19 ile mücadele kapsamında tüm salonlarımızda hijyen sağlandı ve dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde sınavlarını bitirdi." diye konuştu.

YKS sorunsuz tamamlandı - MUŞ

Kaynak: AA

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