YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS 2019 sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM 2019 YKS sonuçları açıklandı. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sonuçları, verilen tarihten bir gün önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından resmi Twitter sayfasından ilan edildi. Aşağıdaki bağlantıdan TC kimlik numaranız ve şifreniz ile YKS üniversite sonuçları sorgulaması yapabilirsiniz.

ÖSYM YKS 2019 SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM YKS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) Sonuçları Açıklandı

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Temel Soru Kitapçığındaki Türk Dili ve EdebiyatıSosyal Bilimler -1 Testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 01.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri yapılacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Fakat yapılan açıklama ile yayınlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olduğu, güncellenmiş tercih kılavuzunun ileriki günlerde yeniden yayınlanacağı açıklandı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.