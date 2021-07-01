YKS ne zaman açıklanıyor 2021? YKS ( TYT-AYT) sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
Geçtiğimiz hafta öğrenciler YKS sınavına girdiler. Sınav ardından YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı en çok araştırılan konular arasında. Öğrencilerin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS ne zaman açıklanıyor 2021? YKS ( TYT-AYT) sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
Üniversite adayları heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için bütün sene hazırlık yapan öğrenciler, sınavda döktükleri terin karşılığını alma umuduyla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'den konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, YKS ne zaman açıklanıyor 2021? YKS ( TYT-AYT) sonuçlarını nasıl öğrenebilirim Detaylar haberimizde!
YKS NE ZAMAN AÇIKLANIYOR 2021?
Üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu.2021 YKS sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.
YKS ( TYT-AYT) SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
ÖSYM tarafından 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü duyurulacak olan YKS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Öncelikle, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine girerek karşınıza çıkan ekranda gerekli bilgileri girin. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek YKS sonuçlarını öğrenebilirsiniz.