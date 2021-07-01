YKS ne zaman açıklanıyor 2021? YKS ( TYT-AYT) sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

Geçtiğimiz hafta öğrenciler YKS sınavına girdiler. Sınav ardından YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı en çok araştırılan konular arasında. Öğrencilerin merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS ne zaman açıklanıyor 2021? YKS ( TYT-AYT) sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?