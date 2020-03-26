YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi ne zaman?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Yekta Saraç, Güncel

YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi ne zaman?

Üniversiteye girmek isteyen adaylar 2020 YKS sınavının ertelenip ertelemeyeceğini merak ediyordu. Koronavirüs nedeniyle merakla bekleyen adayların merak ettiği sorular YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın açıklamaları ile netleşti. 2020 YKS ne zaman yapılacak YKS tarihi ne zaman? YKS ertelendi mi?

26.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:11
YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi ne zaman?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç YKS sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Saraç, adayların merak ettiği YKS ertelendi mi, 2020 YKS ne zaman yapılacak, YKS tarihi ne zaman gibi soruları açıklığa kavuşturdu.

YKS ERTELENDİ Mİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversilerde bu sene bahar dönemi sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini ve eğitimin uzaktan eğitimle devam edeceğini ve üniversite sınavının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelere giriş için yapılan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle üniversiteler de de eğitim uzaktan eğitim şeklinde devam ederken YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç alınan yeni kararları açıkladı.

YKS TARİHİ NE ZAMAN?

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." diye konuştu.

YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi ne zaman?

Haberin Videosu:

YKS ertelendi mi? 2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi ne zaman?

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