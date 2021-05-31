YKS 2021 ne zaman? YKS 2021'e kaç kişi girecek?

Üniversiteye yerleşmek için girilecek YSK sınavına sayılı günler kaldı. Öğrenciler, YKS 2021 ne zaman? YKS 2021'e kaç kişi girecek? YKS sınavı ne zaman? YKS puan hesaplama! YKS'ye kaç gün kaldı? gibi soruları araştırmaya başladı.

Üniversiteye yerleşmek için girilecek YSK sınavına sayılı günler kaldı. Öğrenciler, YKS 2021 ne zaman? YKS 2021'e kaç kişi girecek?YKS sınavı ne zaman? YKS puan hesaplama! YKS'ye kaç gün kaldı? gibi soruları araştırmaya başladı. Soruların yanıtları haberimizde.

YKS NE ZAMAN 2021?

Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor. YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek. TYT sınavı 26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. AYT ve YDT ise 27 Haziran 2021'de yapılacak. ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.