Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi

Van'ın Çaldıran ilçesi, Aşağı Mutlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yiyecek arayışında olan bir ayı sürüsü mahallenin yoluna indi.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, ayı sürüsünü cep telefonu ile kayda almaya başladı. Kameralara yansıyan olayda, ayıların bir süre yiyecek aradığı ardından bölgeden ayrıldığı görüldü.