Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi
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Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:23

Van'da sürü halindeki ayılar, mahalle yoluna indi. Kameralara yansıyan olayda, ayıların bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Van'ın Çaldıran ilçesi, Aşağı Mutlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yiyecek arayışında olan bir ayı sürüsü mahallenin yoluna indi.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, ayı sürüsünü cep telefonu ile kayda almaya başladı. Kameralara yansıyan olayda, ayıların bir süre yiyecek aradığı ardından bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi
Haber Yorumları (1)
İPEK: Aç kalmışlar zavalılar daha kış uykusunda kalsaydınız ya
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