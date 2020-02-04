Yıpranan Bayraklar Yenilendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi ve YSE Kavşağı'nda bulunan Türki Cumhuriyetler bayrakları ile Türk bayraklarını yeniledi.
Hava koşulları nedeniyle yıpranan bayraklar, yenileriyle değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle hava koşulları nedeniyle yıpranan bayrakları yeniledi. Kuva-yı Milliye Anıtı önündeki Türk Bayrağı ile Adnan Menderes Mahallesi ve YSE Kavşağı'nda bulunan Türki Cumhuriyetler bayrakları, ekiplerin yaptığı çalışmayla yenileriyle değiştirildi. Çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı.