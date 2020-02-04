Yıpranan Bayraklar Yenilendi

04.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:47

Hava koşulları nedeniyle yıpranan bayraklar, yenileriyle değiştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle hava koşulları nedeniyle yıpranan bayrakları yeniledi. Kuva-yı Milliye Anıtı önündeki Türk Bayrağı ile Adnan Menderes Mahallesi ve YSE Kavşağı'nda bulunan Türki Cumhuriyetler bayrakları, ekiplerin yaptığı çalışmayla yenileriyle değiştirildi. Çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı.

Kaynak: Bültenler